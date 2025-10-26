C’è qualcosa di stranamente affascinante nel modo in cui la moda decide, di tanto in tanto, che la comodità è cool. È come se ogni tot anni ci ricordassimo che i piedi esistono, che fanno male, e che forse non è così male volerli tenere al caldo. Le Birkenstock Boston, quelle clog un po’ da infermiera, un po’ da zia che fa ceramica nel weekend, sono l’ennesimo segno che il comfort ha vinto. Ma non un comfort pigro. L’autunno è all’insegna delle Birkenstock Boston (e questa volta non puoi riderci sopra). Oggi le vedi ovunque. Nei video “get ready with me” girati in cucine perfettamente disordinate, nelle foto sfocate di modelle che sembrano non sapere di essere fotografate, nei corridoi delle università dove tutti fingono di non curarsi dell’outfit. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le Birkenstock Boston sono tornate anche questo inverno (e ammettilo, piacciono anche a te)