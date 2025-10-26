Le associazioni sono protagoniste E ai banchetti si torna al passato
Ci sono le gitanes – zingare, tabacco nero su fondo blu –; il disegno dello Sputnik; un villaggio tra i boschi. Disegni color pastello, pacchetti di sigarette che vengono un po’ da tutto il mondo sul banchetto di Rita Volpi e Guido Marchesini, nella galleria Matteotti con i loro tesori. "Sono cose nostre, cose di casa", lo sguardo a un quadro, nella tela gondole e ricordi. Ormai da anni sono lì con il loro banchetto, mercatino della nostalgia organizzato dall’associazione culturale Ferrara Pro Art. Il presidente è Paolo Orsatti. Quattro passi tra copertine un po’ ingiallite, fumetti e piatti di ceramica, mappamondo e giochi che ormai nessuno conosce più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
