LBA Serie A la Virtus non paga le fatiche di Euroleague e batte nettamente la Dinamo Sassari

26 ott 2025

Super lavoro per gli addetti al PalaDozza “costretti” al terzo match in tre giorni, ma tre match dove le squadre di Bologna hanno fatto il pieno. A completare il percorso netto la Virtus Olidata che supera la Dinamo Sassari 90-71 in una gara sempre condotta dalle V nere dal secondo quarto in poi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

