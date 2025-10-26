LBA Olimpia Milano-Reyer Venezia 101-88 3ª vittoria in campionato per l’EA7 coach Messina | Vinto su squadra dal gran potenziale offensivo
Nella 4ª giornata di LBA, l'Olimpia Milano supera la Reyer Venezia 101-88 al Forum di Assago, evidenziando una buona prestazione offensiva guidata da Brooks e Shields, protagonisti nella seconda parte di gara All'Unipol Forum di Assago l'Olimpia Milano firma la terza vittoria consecutiva in c.
Vittoria casalinga per l' Olimpia Milano nella quarta giornata di #LBA Unipol Corporate , fondamentali Brooks, Shields e Booker a segno con 23 punti Per la Reyer Venezia 5 giocatori in doppia cifra: i migliori Bowman (15 pts) e Parks (14 pts) #TuttoUnAltro
Il recap del confronto della nostra U19 con le migliori high school d'America al "Bridge of Hoops" di Bassano
Troppa Milano per la Reyer: finisce 101-88 - Gli uomini di Spahija reggono per un tempo, poi la poca lucidità in difesa costa caro.
Pronostici LBA giornata 4 - Analisi, quote, guida tv e scommesse sul campionato di pallacanestro italiana di questo weekend.
Olimpia Milano-Reyer Venezia 101-88, l'Armani torna a vincere in casa dopo un mese. 23 punti a testa per Brooks, Booker e Shields - Un mese dopo aver sollevato la Supercoppa sul parquet del Forum, l'EA7 Emporio Armani Milano torna al successo ad Assago superando l'Umana Rey ...