Inter News 24 Lazio Napoli, Marelli adirato per quanto avvenuto sul manto erboso dell’Olimpico di Roma per il match di questa sera. Nel corso della partita Lazio Juventus, sul risultato di 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri, si è verificato un episodio controverso che ha suscitato discussioni. Luca Marelli, ex arbitro e commentatore, ha analizzato la situazione durante un collegamento con DAZN, evidenziando un errore che avrebbe dovuto portare al cartellino rosso per Weston McKennie. Marelli ha spiegato che al 56’ c’è stato un fallo netto di McKennie su Guendouzi, che avrebbe meritato una seconda ammonizione: « Il centrocampista della Lazio aveva molto spazio per avanzare, quindi il fallo di McKennie era chiaro e meritevole di una ammonizione automatica », ha detto Marelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Napoli, Marelli non ha alcun dubbio: «Manca il rosso a McKennie! Ma il VAR non può intervenire»