Lazio Napoli Marelli non ha alcun dubbio | Manca il rosso a McKennie! Ma il VAR non può intervenire
Inter News 24 Lazio Napoli, Marelli adirato per quanto avvenuto sul manto erboso dell’Olimpico di Roma per il match di questa sera. Nel corso della partita Lazio Juventus, sul risultato di 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri, si è verificato un episodio controverso che ha suscitato discussioni. Luca Marelli, ex arbitro e commentatore, ha analizzato la situazione durante un collegamento con DAZN, evidenziando un errore che avrebbe dovuto portare al cartellino rosso per Weston McKennie. Marelli ha spiegato che al 56’ c’è stato un fallo netto di McKennie su Guendouzi, che avrebbe meritato una seconda ammonizione: « Il centrocampista della Lazio aveva molto spazio per avanzare, quindi il fallo di McKennie era chiaro e meritevole di una ammonizione automatica », ha detto Marelli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Lazio-Juventus, rigore non dato su Conceiçaio, Luca Marelli: "Manca il rigore per step on foot" - Sul contatto tra Gila e Conceiçao, Luca Marelli si è espresso così: "Questo è calcio di rigore per step on foot: il piede sinistro di Gila va sul piede destro di Conceiçao". Secondo ilbianconero.com
Marelli: “Manca un rigore per la Juve: ‘step on foot’ di Gila su Conceicao” - Juventus: manca un rigore per i bianconeri di Tudor secondo Luca Marelli ... Segnala msn.com
Lazio-Juventus, i 5' di follia dell'arbitro Colombo: mancano un rosso a McKennie e un rigore su Conceicao - Juventus s'infiamma per gli errori di Colombo: l'arbitro non espelle McKennie e non concede un rigore netto su Conceicao. Come scrive sport.virgilio.it