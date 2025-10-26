(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Lazio ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nell’ottava giornata del campionato italiano. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, gara finita 0-0. I bianconeri di Tudor invece hanno perso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lazio-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv