Lazio Juventus Marelli non ha alcun dubbio | Manca il rosso a McKennie! Ma il VAR non può intervenire

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lazio Juventus, Marelli adirato per quanto avvenuto sul manto erboso dell’Olimpico di Roma per il match di questa sera. Nel corso della partita Lazio Juventus, sul risultato di 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri, si è verificato un episodio controverso che ha suscitato discussioni. Luca Marelli, ex arbitro e commentatore, ha analizzato la situazione durante un collegamento con DAZN, evidenziando un errore che avrebbe dovuto portare al cartellino rosso per Weston McKennie. Marelli ha spiegato che al 56’ c’è stato un fallo netto di McKennie su Guendouzi, che avrebbe meritato una seconda ammonizione: « Il centrocampista della Lazio aveva molto spazio per avanzare, quindi il fallo di McKennie era chiaro e meritevole di una ammonizione automatica », ha detto Marelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

lazio juventus marelli non ha alcun dubbio manca il rosso a mckennie ma il var non pu242 intervenire

© Internews24.com - Lazio Juventus, Marelli non ha alcun dubbio: «Manca il rosso a McKennie! Ma il VAR non può intervenire»

Altri contenuti sullo stesso argomento

lazio juventus marelli haMcKennie ha rischiato il rosso in Lazio-Juventus, Marelli: "Manca la seconda ammonizione" - La Lazio è sopra di un uomo contro la Juventus all'inizio del secondo tempo, ma avrebbe potuto godere anche della superiorità numerica. Secondo tuttomercatoweb.com

lazio juventus marelli haLazio un Juventus lielaja spele notikušo tiesneša incidentu analize: izškiroši lemumi un stridi - Il grande incontro tra Lazio e Juventus ha suscitato accesi dibattiti a causa di diversi episodi arbitrali controversi, alimentando le passioni tra le due tifoserie. Si legge su notizie.it

lazio juventus marelli haLazio-Juve, doppio caos arbitrale: “È una pagliacciata” - Partita segnata da alcune decisioni arbitrali contestate, la direzione di gara di Colombo non ha convinto. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juventus Marelli Ha