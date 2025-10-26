Lazio-Juventus formazioni ufficiali | ci sono delle sorprese

Le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus ci regalano delle sorprese. Andiamo a scoprire di cosa stiamo parlando. Diventa interessante approfondire alcuni aspetti legati proprio al campo, tra cui le formazioni che sono state ufficializzate. (ANSA) TvPlay.it Eccole: Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri Juventus (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceicao, Locatelli, Koopmeiners, McKennie; David, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Lazio-Juventus formazioni ufficiali: ci sono delle sorprese

News recenti che potrebbero piacerti

$Lazio- $Juventus, le probabili formazioni di Sarri e Tudor - X Vai su X

Stasera all’Olimpico per Lazio-Juventus: probabili formazioni della sfida fra Sarri e Tudor Continua qui https://ift.tt/KGDoHRT #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali. Yildiz, David, Vlahovic, le scelte di Sarri e Tudor - Le scelte di Sarri e Tudor: chi resta fuori tra Yildiz, David e Vlahovic. sport.virgilio.it scrive

Lazio – Juventus: ecco le formazioni ufficiali - Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Tudor per l’ottava giornata di Serie A 2025/26. Come scrive generationsport.it

Juve-Lazio, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Sarri-Tudor, sfida da ex - La Juve scende in campo all'Olimpico contro la Lazio cercando un successo che manca dal 13 settembre, dalla vittoria all'Allianz Stadium contro l'Inter. Come scrive tuttosport.com