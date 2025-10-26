Lazio-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky | orario e formazioni

26 ott 2025

Lazio-Juventus, posticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca oggi allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 20:45. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le formazioni di Sarri e Tudor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

