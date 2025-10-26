Lazio-Juventus 1-0 Basic stende la Signora Bianconeri in crisi Tudor in bilico?

Roma, 26 ottobre 2025 – La Lazio infligge la terza sconfitta consecutiva fra campionato e Champions League alla Juventus. Allo stadio Olimpico di Roma, il Sunday Night dell'ottava giornata di Serie A viene deciso dalla rete in avvio di Basic, che sigla il definitivo 1-0. I biancocelesti tornano così al successo dopo due pareggi di fila e salgono a quota 11 punti in classifica, a -1 proprio da una Vecchia Signora ormai in piena crisi. Le scelte degli allenatori. Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri. Juventus (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Vlahovic, David. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Juventus 1-0, Basic stende la Signora. Bianconeri in crisi. Tudor in bilico?

