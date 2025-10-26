Lazio-Juventus 1-0 Basic lancia Sarri | Tudor cade ancora

Nuova sconfitta per i torinesi, che non riescono a rimontare lo svantaggio subito in avvio: adesso è crisi vera, mentre i capitolini respirano La domenica calcistica in Serie A si conclude con il successo dei biancocelesti. Decide la sfida un sinistro di Basic dal limite dell’area, su un errore in impostazione di David. La Juve ci prova, costruisce occasioni, ma non riesce a rimontare, rimane ancora una volta a secco. E adesso per Tudor e soci è crisi vera. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Inizio di gara a ritmo alto, sebbene entrambe le squadre sbaglino molto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Juventus 1-0, Basic lancia Sarri: Tudor cade ancora

