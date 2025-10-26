Lazio-Juventus 1-0 | Basic affonda Tudor festa biancoceleste all' Olimpico

Romatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio vince per uno a zero contro la Juventus nell'ottava giornata di Serie A. All'Olimpico è festa biancoceleste grazie a Toma Basic che in avvio pesca dal cilindro un sinistro micidiale dalla distanza che fulmina Perin. La Lazio senza quattro titolari (Castellanos, Cancellieri, Rovella e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

