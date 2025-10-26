Lazio Juve Tudor furioso con questo bianconero dopo l’inizio di partita | ha mandato a scaldare Kostic Ecco cosa è successo

Lazio Juve, Tudor furioso con questo bianconero: tutti i dettagli sull'inizio di partita dei bianconeri. Un avvio da incubo, che certifica la crisi e scatena la furia dell'allenatore. La Juventus, alla disperata ricerca di una vittoria per salvare la panchina di Igor Tudor, si è trovata sotto dopo appena otto minuti all'Olimpico contro la Lazio. Un gol nato da un errore clamoroso in impostazione di Jonathan David e finalizzato da Basic, con la deviazione di Gatti. Una doccia gelata che ha mandato su tutte le furie l'allenatore bianconero, la cui panchina è appesa a un filo. Ma l'errore dell'attaccante non è l'unica cosa che ha fatto infuriare il tecnico.

