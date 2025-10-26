Lazio-Juve | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming
All'Olimpico si affrontano due squadre in crisi di risultati e alla ricerca della svolta. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Colombo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lazio Juve, biancocelesti in emergenza. Colpa della preparazione? La risposta di Sarri ammutolisce tutti: «Si può fare il punto anche tutti i giorni, ecco quali sono i motivi» - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juventus, la conferenza stampa di Tudor LIVE dalle 14.30 $SkySport $LazioJuventus $Juventus $Tudor $SerieA - X Vai su X
Lazio-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Lazio- Da sport.virgilio.it
Lazio-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Juventus, posticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca oggi allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 20:45 ... Riporta fanpage.it
Lazio-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Lazio e Juve a confronto nell'ottava giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Lo riporta goal.com