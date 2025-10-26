Lazio-Juve | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Olimpico si affrontano due squadre in crisi di risultati e alla ricerca della svolta. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Colombo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio juve sky dazn o now dove vederla in tv e in streaming

© Gazzetta.it - Lazio-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Altri contenuti sullo stesso argomento

lazio juve sky daznLazio-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Lazio- Da sport.virgilio.it

lazio juve sky daznLazio-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Juventus, posticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca oggi allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 20:45 ... Riporta fanpage.it

lazio juve sky daznLazio-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Lazio e Juve a confronto nell'ottava giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Lo riporta goal.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve Sky Dazn