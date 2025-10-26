Lazio Juve possibile sorpresa tra i pali Tuttosport | le ultime sul portiere scelto da Tudor per il match dell’Olimpico

con i biancocelesti. Potrebbe esserci una sorpresa tra i pali della Juventus per la delicatissima trasferta di stasera all’Olimpico contro la Lazio. A riportarlo è Tuttosport. Nonostante sia reduce da una delle migliori prestazioni della sua carriera, Michele Di Gregorio potrebbe infatti accomodarsi in panchina. Le sue straordinarie parate, che hanno letteralmente incantato il pubblico del Bernabeu mercoledì sera nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, sembravano aver blindato la sua titolarità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

