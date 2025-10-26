Lazio Juve possibile sorpresa tra i pali Tuttosport | le ultime sul portiere scelto da Tudor per il match dell’Olimpico
con i biancocelesti. Potrebbe esserci una sorpresa tra i pali della Juventus per la delicatissima trasferta di stasera all’Olimpico contro la Lazio. A riportarlo è Tuttosport. Nonostante sia reduce da una delle migliori prestazioni della sua carriera, Michele Di Gregorio potrebbe infatti accomodarsi in panchina. Le sue straordinarie parate, che hanno letteralmente incantato il pubblico del Bernabeu mercoledì sera nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, sembravano aver blindato la sua titolarità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Lazio Juve, biancocelesti in emergenza. Colpa della preparazione? La risposta di Sarri ammutolisce tutti: «Si può fare il punto anche tutti i giorni, ecco quali sono i motivi» - facebook.com Vai su Facebook
La lista dei convocati da mister Igor Tudor per la gara di domani sera a Roma $LazioJuvePowered by @WhiteBit - X Vai su X
Probabili formazioni Lazio Juve: Tudor mescola le carte e sceglie la doppia punta. Cambi ruolo ed esclusione a sorpresa! - Cambi ruolo ed esclusione a sorpresa per la serata dell’Olimpico Stasera all’Olimpico di Roma, in casa della Lazio, I ... juventusnews24.com scrive
Probabili formazioni Lazio Juve: nuovo cambio modulo e tante sorprese/esclusioni. Le possibili scelte all’Olimpico - Probabili formazioni Lazio Juve: ecco le possibili scelte di Igor Tudor per il big match dell’Olimpico, valido per l’8ª giornata di Serie A 2025/26 Scelte quasi obbligate per Sarri, novità per Tudor. Si legge su juventusnews24.com
Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote: David o Vlahovic? (Serie A, oggi 26 ottobre 2025) - match di Serie A, oggi domenica 26 ottobre 2025 Due ex in panchina rendono ancora più intrigante ... Scrive ilsussidiario.net