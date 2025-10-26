Lazio Juve, la grande sfida di questa sera si avvicina: ecco l’intervista all’ex giocatore biancoceleste Karl-Heinz Riedle In occasione della sfida tra Lazio e Juventus, Karl-Heinz Riedle ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’ex attaccante biancoceleste ha ricordato in particolare una rete rimasta impressa nella memoria dei tifosi: il gol realizzato contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio Juve, parla l’ex Riedle: «Sono convinto che i biancocelesti giocheranno una grande gara. Mi piace molto Castellanos, un po’ ricorda il mio stile»