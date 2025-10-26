Lazio-Juve notte all’Olimpico | punti pesanti e nervi saldi

Sbircialanotizia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AllOlimpico scende il sipario sulla domenica dell’ottava giornata: Lazio e Juventus si ritrovano in un posticipo che pesa, dopo un sabato che ha scosso la classifica. Novanta minuti per ritrovare slancio, tra esigenze di classifica e identità da rifinire, davanti a un pubblico che pretende risposte immediate. Dove vederla e orari ufficiali Appuntamento fissato per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

lazio juve notte all8217olimpico punti pesanti e nervi saldi

© Sbircialanotizia.it - Lazio-Juve, notte all’Olimpico: punti pesanti e nervi saldi

News recenti che potrebbero piacerti

lazio juve notte all8217olimpicoLazio-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Juventus, posticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca oggi allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 20:45 ... Si legge su fanpage.it

lazio juve notte all8217olimpicoLazio-Juventus, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming - Padroni di casa e bianconeri accomunati dalla voglia di riscatto: la formazione di Sarri non vince all'Olimpico da fine agosto, quella di Tudor è reduce tra Serie A ed Europa da cinque pareggi e due k ... Segnala today.it

lazio juve notte all8217olimpicoLazio vs Juventus, dove vedere la partita in TV e in streaming| Ottava Serie A, formazioni e ultimissime - Juventus con il Genoa in apertura ospite del Torino e il Bologna a Firenze ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve Notte All8217olimpico