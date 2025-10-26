Lazio Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi e Chiara AleatiVIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo all’Olimpico contro la Lazio quest’oggi, nell’8ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI LAZIO JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lazio juve ma che partita hai visto live il post gara su juventusnews24 con paolo rossi chiara aleati e marco baridon 8211 video

© Juventusnews24.com - Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO

Scopri altri approfondimenti

lazio juve partita haiFesta Lazio, superata la Juve all’Olimpico - La squadra di Sarri ritrova il successo e sale a quota 11 punti in classifica ... Come scrive rainews.it

lazio juve partita haiLazio-Juve diretta: Basic regala la vittoria a Sarri. Crisi Tudor LIVE - Sarri e Tudor si sfidano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it

lazio juve partita haiSerie A, le pagelle di Lazio-Juventus: David sciagurato, Koop e Vlahovic assenti. L'exploit di Basic premia Sarri - Sarri lo manda in campo anche per emergenza e fino a quando ne ha è un fattore importante sulla fascia destra. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve Partita Hai