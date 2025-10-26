Lazio Juve LIVE | l’avvicinamento al match dell’Olimpico le ultime sulle scelte di Tudor

Juventusnews24.com | 26 ott 2025

di Marco Baridon Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 202526. Tre punti che servono come una boccata d’ossigeno alla  Juve. I bianconeri affrontano la  Lazio  nel big match dellOlimpico con l’obiettivo di  tornare alla vittoria  che manca  da oltre un mese  (5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 gare). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Lazio Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Lazio Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

