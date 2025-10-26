Lazio Juve LIVE | bianconeri in campo per il riscaldamento ufficiali le scelte di formazione di Tudor
di Marco Baridon Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 202526. Tre punti che servono come una boccata d’ossigeno alla Juve. I bianconeri affrontano la Lazio nel big match dell’Olimpico con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca da oltre un mese (5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 gare). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Lazio Juve 0-0: risultato e tabellino. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Gli 11 titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit$LazioJuve - X Vai su X
Lazio-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 20.45 Lazio-Juve: Sarri in emergenza, Tudor sceglie David davanti - All'Olimpico si affrontano due squadre in crisi: i biancocelesti hanno appena 8 punti in classifica, i bianconeri non vincono da 7 partite tra campionato e Champions ... Segnala gazzetta.it
Lazio-Juve diretta: segui il big match di Serie A LIVE - Sarri e Tudor si sfidano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it
Seguite qui su LazioPress.it il Live di Juventus-Lazio valevole per la nona giornata di Campionato Primavera 1 - Lazio valevole per la nona giornata di Campionato Primavera 1 ... Come scrive laziopress.it