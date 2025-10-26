Lazio Juve LIVE | a breve il fischio d’inizio!
di Andrea Bargione Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 202526. Tre punti che servono come una boccata d’ossigeno alla Juve. I bianconeri affrontano la Lazio nel big match dell’Olimpico con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca da oltre un mese (5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 gare). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Lazio Juve 0-0: risultato e tabellino. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Gli 11 titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit$LazioJuve - X Vai su X
Lazio-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Lazio, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Sarri-Tudor, sfida da ex - La Juve scende in campo all'Olimpico contro la Lazio cercando un successo che manca dal 13 settembre, dalla vittoria all'Allianz Stadium contro l'Inter. tuttosport.com scrive
Lazio-Juve diretta: segui il big match di Serie A LIVE - Sarri e Tudor si sfidano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
Lazio-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it