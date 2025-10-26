Lazio Juve | laboratorio Tudor Conceicao e Kalulu verso il cambio ruolo Importanti novità tattiche in caldo

per la gara dell’Olimpico. Il piano di Igor Tudor per la difficile trasferta dell’Olimpico prevede diverse novità e un’esclusione a sorpresa. La mossa più significativa è il turno di riposo concesso a Kenan Yildiz. Il tecnico ha deciso di far rifiatare il suo numero 10, anche per gestire il fastidio al ginocchio che il giocatore si porta dietro da tempo. Questa scelta apre la strada a una coppia d’attacco inedita, formata da Jonathan David e Dusan Vlahovic. Entrambi i bomber sono chiamati a una reazione e sono a caccia di un gol perduto da troppo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve: laboratorio Tudor, Conceicao e Kalulu verso il cambio ruolo. Importanti novità tattiche in caldo

