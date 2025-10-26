Lazio Juve | il grande dubbio irrisolto di Sarri a poche ore dal match Ultimissime di formazione in casa biancoceleste

Lazio Juve: il grande dubbio di Sarri a poche ore dal match. Ultimissime di formazione in casa biancoceleste verso la partita dell’Olimpico. Si torna all’Olimpico per una sfida di prestigio. Dopo il punto sudato ottenuto sul campo dell’Atalanta, la Lazio di Maurizio Sarri ospita la Juventus di Igor Tudor, in un match che si preannuncia teso. Il tecnico biancoceleste, però, deve affrontare una vera e propria emergenza infortuni, che complica notevolmente le sue scelte di formazione contro la Juve. Oltre ai giocatori rimasti fuori lista, Dele-Bashiru (che è comunque sulla via del recupero) e Gigot, l’infermeria è affollata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

