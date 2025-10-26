Fari puntati sul posticipo di questa sera tra biancocelesti e bianconeri con particolare attenzione alla panchina di Tudor. L’esito del sondaggio odierno Questa sera l’ottava giornata di Serie A si chiude con uno scontro tra deluse come Lazio e Juventus. I padroni di casa sono reduci da due pari di fila, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese e vivono il momento peggiore di questo avvio. (LaPresse) – Calciomercato.it Fari puntati quindi soprattutto sui bianconeri ed in particolare sulla posizione di Igor Tudor, che ha raccolto appena 12 punti finora in campionato, il tutto senza considerare le enormi difficoltà palesate anche in Champions League dove sono arrivati solo due pareggi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Juve e poi l’esonero: destino già segnato