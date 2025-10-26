Lazio-Juve e poi l’esonero | destino già segnato

Calciomercato.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fari puntati sul posticipo di questa sera tra biancocelesti e bianconeri con particolare attenzione alla panchina di Tudor. L’esito del sondaggio odierno  Questa sera l’ottava giornata di Serie A si chiude con uno scontro tra deluse come Lazio e Juventus. I padroni di casa sono reduci da due pari di fila, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese e vivono il momento peggiore di questo avvio. (LaPresse) – Calciomercato.it Fari puntati quindi soprattutto sui bianconeri ed in particolare sulla posizione di Igor Tudor, che ha raccolto appena 12 punti finora in campionato, il tutto senza considerare le enormi difficoltà palesate anche in Champions League dove sono arrivati solo due pareggi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

lazio juve e poi l8217esonero destino gi224 segnato

© Calciomercato.it - Lazio-Juve e poi l’esonero: destino già segnato

Altre letture consigliate

lazio juve l8217esonero destinoLazio-Juve e poi l’esonero: destino già segnato - I padroni di casa sono reduci da due pari di fila, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese e ... Scrive calciomercato.it

lazio juve l8217esonero destinoLazio-Juve: la sfida delle deluse tra crisi di gol - Juve: la sfida delle deluse tra crisi di gol e scelte tattiche di Tudor e Sarri secondo Gazzetta Dieci reti per la Lazio, solo nove per la Juventus. Riporta tuttojuve.com

Lazio-Juventus stasera in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e l'ombra di Spalletti su Tudor - Juventus, domenica 26 ottobre, ore 20:45: tutte le opzioni per guardare il posticipo di Serie A in diretta TV e in streaming. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve L8217esonero Destino