Lazio-Juve e poi l’esonero | destino già segnato
Fari puntati sul posticipo di questa sera tra biancocelesti e bianconeri con particolare attenzione alla panchina di Tudor. L’esito del sondaggio odierno Questa sera l’ottava giornata di Serie A si chiude con uno scontro tra deluse come Lazio e Juventus. I padroni di casa sono reduci da due pari di fila, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese e vivono il momento peggiore di questo avvio. (LaPresse) – Calciomercato.it Fari puntati quindi soprattutto sui bianconeri ed in particolare sulla posizione di Igor Tudor, che ha raccolto appena 12 punti finora in campionato, il tutto senza considerare le enormi difficoltà palesate anche in Champions League dove sono arrivati solo due pareggi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Lazio-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming - X Vai su X
Lazio-Juve e poi l’esonero: destino già segnato - I padroni di casa sono reduci da due pari di fila, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese e ... Scrive calciomercato.it
Lazio-Juve: la sfida delle deluse tra crisi di gol - Juve: la sfida delle deluse tra crisi di gol e scelte tattiche di Tudor e Sarri secondo Gazzetta Dieci reti per la Lazio, solo nove per la Juventus. Riporta tuttojuve.com
Lazio-Juventus stasera in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e l'ombra di Spalletti su Tudor - Juventus, domenica 26 ottobre, ore 20:45: tutte le opzioni per guardare il posticipo di Serie A in diretta TV e in streaming. Riporta libero.it