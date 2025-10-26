Lazio Juve, Basic da record contro i bianconeri: il dato sul centrocampista che ha sbloccato la partita. Un gol che pesa come un macigno, un “fulmine” che non si vedeva da quasi trent’anni e che fa sprofondare la Juventus in un incubo. La rete che ha sbloccato Lazio-Juve dopo appena otto minuti porta la firma a sorpresa di Toma Basic, un giocatore finito ai margini del progetto Sarri ma che ha scelto la notte più importante per tornare protagonista, stabilendo un record statistico e interrompendo un lunghissimo digiuno. LAZIO JUVE LIVE La rete, arrivata al minuto 8 e 35 secondi, non è un gol banale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Juve, Basic da record contro i bianconeri: si sblocca dopo oltre due anni ma non solo. La statistica che fa infuriare i tifosi