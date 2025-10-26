Nel big match di questa sera c’è una partita nella partita, quella che ‘giocano’ i tifosi per alcune questioni societarie Lazio-Juventus è una partita dai mille significati, tutti estremamente profondi e anche impellenti. Perché il futuro di entrambe le squadre, magari anche degli allenatori, può dipendere – soprattutto per Tudor – da questa serata. Da una parta una possibile rinascita, dall’altra un burrone sempre più profondo e insidioso. Tifosi Lazio (LaPresse) – calciomercato.it Ma la partita si gioca, come sempre, anche sugli spalti. La Curva Nord ha preparato una protesta importante, che continua a prescindere dai risultati che pure non stanno aiutando. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Juve, all’Olimpico la protesta arriva da entrambe le tifoserie: i motivi