Lazio-Juve all’Olimpico la protesta arriva da entrambe le tifoserie | i motivi
Nel big match di questa sera c’è una partita nella partita, quella che ‘giocano’ i tifosi per alcune questioni societarie Lazio-Juventus è una partita dai mille significati, tutti estremamente profondi e anche impellenti. Perché il futuro di entrambe le squadre, magari anche degli allenatori, può dipendere – soprattutto per Tudor – da questa serata. Da una parta una possibile rinascita, dall’altra un burrone sempre più profondo e insidioso. Tifosi Lazio (LaPresse) – calciomercato.it Ma la partita si gioca, come sempre, anche sugli spalti. La Curva Nord ha preparato una protesta importante, che continua a prescindere dai risultati che pure non stanno aiutando. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Gli 11 titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit$LazioJuve - X Vai su X
Lazio-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juve, all’Olimpico la protesta arriva da entrambe le tifoserie: i motivi - Perché il futuro di entrambe le squadre, magari anche degli allenatori, può dipendere – soprattutto ... Si legge su calciomercato.it
Lazio-Juventus, tifosi bianconeri in silenzio all’Olimpico: il motivo - La tifoseria ospite sarà presente nel match contro i biancocelesti, ma rimarrà in silenzio: il motivo spiegato direttamente dal gruppo ultras ... Lo riporta msn.com