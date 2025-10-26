Lazio Juve 1-0 LIVE | proteste dei bianconeri! Fallo in area di rigore su Conceicao

Lazio Juventus, sfida valevole per l'ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l'ottava giornata di Serie A 20252026.

lazio juve 1 0 live proteste dei bianconeri fallo in area di rigore su conceicao

Lazio Juve 1-0 LIVE: proteste dei bianconeri! Fallo in area di rigore su Conceicao

