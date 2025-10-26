Lazio Juve 1-0 LIVE | Isaksen vicino al gol del raddoppio i bianconeri rischiano grosso

di Andrea Bargione Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 202526. Tre punti che servono come una boccata d’ossigeno alla  Juve. I bianconeri affrontano la  Lazio  nel big match dell’Olimpico con l’obiettivo di  tornare alla vittoria  che manca  da oltre un mese  (5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 gare). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve 1-0: sintesi e moviola. 78? CAMBIO JUVE – Fuori McKennie, dentro Openda. 77? OCCASIONE LAZIO – Riparte in contropiede la Lazio di Sarri: Zaccagni cerca Guendouzi che crossa in area di rigore, Kalulu chiude su Isaksen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

