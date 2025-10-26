Lazio Juve 1-0 LIVE | gol di Basic!
Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gli 11 titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera
Lazio-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale
Lazio-Juventus 0-0, Isaksen subito pericoloso - Chiusura ottima da parte di Gatti che spazza via allontanando il pericolo 3'
Juventus Primavera-Lazio 1-0: Finocchiaro regala tre punti ai bianconeri - Ancora Finocchiaro pericoloso: si accentra e calcia forte sul primo palo, Bosi respinge in corner.
Juventus Lazio Primavera finisce 1-0 per i bianconeri. La rete di Finocchiaro decide il match dell'under 20 a Vinovo - La squadra di Punzi perde ancora La Lazio Primavera non riesce a trovare la via della vittoria