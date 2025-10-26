Lazio Juve 1-0 LIVE | gol di Basic!

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio juve 1 0 live gol di basic

© Calcionews24.com - Lazio Juve 1-0 LIVE: gol di Basic!

Contenuti che potrebbero interessarti

lazio juve 1 0Lazio-Juventus 0-0, Isaksen subito pericoloso - Chiusura ottima da parte di Gatti che spazza via allontanando il pericolo 3' - Come scrive tuttojuve.com

lazio juve 1 0Juventus Primavera-Lazio 1-0: Finocchiaro regala tre punti ai bianconeri - Ancora Finocchiaro pericoloso: si accentra e calcia forte sul primo palo, Bosi respinge in corner. Si legge su ilbianconero.com

lazio juve 1 0Juventus Lazio Primavera finisce 1-0 per i bianconeri. La rete di Finocchiaro decide il match dell’under 20 a Vinovo - La squadra di Punzi perde ancora La Lazio Primavera non riesce a trovare la via della vittoria e c ... Si legge su lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve 1 0