Lazio Juve 1-0 LIVE | fine primo tempo biancocelesti avanti grazie alla rete di Basic

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio juve 1 0 live fine primo tempo biancocelesti avanti grazie alla rete di basic

© Calcionews24.com - Lazio Juve 1-0 LIVE: fine primo tempo, biancocelesti avanti grazie alla rete di Basic

Altre letture consigliate

lazio juve 1 0Lazio-Juventus 1-0, i tifosi bianconeri fischiano dal settore ospiti a fine primo tempo - Non è stato un grande primo tempo quello della Juventus sul campo della Lazio. tuttomercatoweb.com scrive

lazio juve 1 0Lazio-Juventus 1-0, bianconeri ancora pericolosi con Vlahovic - Conceição crossa dalla destra cercando Vlahovic, ma il centravanti serbo non riesce a imprimere forza al tiro! Lo riporta tuttojuve.com

lazio juve 1 0L'esule ripescato da Sarri sblocca Lazio-Juventus: che errore David sul gol di Basic - Nasce tutto da un retropassaggio sbagliato di David, che. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve 1 0