Lazio Juve 1-0 LIVE | fine primo tempo biancocelesti avanti grazie alla rete di Basic
Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio-Juventus, formazioni ufficiali: Vlahovic con David dal 1', fuori Yildiz
Gli 11 titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit$LazioJuve
Lazio-Juventus 1-0, i tifosi bianconeri fischiano dal settore ospiti a fine primo tempo - Non è stato un grande primo tempo quello della Juventus sul campo della Lazio. tuttomercatoweb.com scrive
Lazio-Juventus 1-0, bianconeri ancora pericolosi con Vlahovic - Conceição crossa dalla destra cercando Vlahovic, ma il centravanti serbo non riesce a imprimere forza al tiro! Lo riporta tuttojuve.com
L'esule ripescato da Sarri sblocca Lazio-Juventus: che errore David sul gol di Basic - Nasce tutto da un retropassaggio sbagliato di David, che. Scrive tuttomercatoweb.com