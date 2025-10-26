Lazio Juve 1-0 LIVE | ci provano i bianconeri!

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 202526. Tre punti che servono come una boccata d’ossigeno alla  Juve. I bianconeri affrontano la  Lazio  nel big match dell’Olimpico con l’obiettivo di  tornare alla vittoria  che manca  da oltre un mese  (5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 gare). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve 1-0: sintesi e moviola. 11? JUVE IN AVANTI! – I bianconeri provano a rendersi pericolosi con il bel cross di Cambiaso per il colpo di testa di David: spazza via la difesa biancoceleste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lazio juve 1 0 live ci provano i bianconeri

© Juventusnews24.com - Lazio Juve 1-0 LIVE: ci provano i bianconeri!

Approfondisci con queste news

lazio juve 1 0PRIMAVERA | Juve - Lazio 1-0: Finocchiaro entra e firma il successo bianconero - La Lazio Primavera cade ancora sul campo della Juventus e non riesce a rialzarsi dopo il ko contro il Cesena. Riporta lalaziosiamonoi.it

lazio juve 1 0Juventus Primavera-Lazio 1-0: Finocchiaro regala tre punti ai bianconeri - Ancora Finocchiaro pericoloso: si accentra e calcia forte sul primo palo, Bosi respinge in corner. Scrive ilbianconero.com

lazio juve 1 0Lazio-Juventus 0-0, Isaksen subito pericoloso - Chiusura ottima da parte di Gatti che spazza via allontanando il pericolo 3' - Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve 1 0