Lazio Juve 1-0 LIVE | ci prova subito Pedro!
Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Serie A, Lazio-Juventus 1-0 dopo i primi 45': vittoria necessaria per i biancocelesti Fiorentina-Bologna 2-2, Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi in vetta Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava- - facebook.com Vai su Facebook
Gli 1️⃣1️⃣ titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera ️️ @EASPORTSFC @easportsfcit$LazioJuve - X Vai su X
Lazio-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Basic - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
LIVE Lazio-Juventus 1-0 Serie A 2025/2026: Lazio Effettua Quarta Sostituzione - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it
Lazio-Juventus LIVE 1-0: decide Basic. Tudor toglie Cambiaso e inserisce Yildiz - La diretta della sfida fra Lazio e Juventus: Sarri contro Tudor. Come scrive msn.com