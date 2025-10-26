Lazio Juve 1-0 LIVE | ci prova subito Pedro!

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio juve 1 0 live ci prova subito pedro

© Calcionews24.com - Lazio Juve 1-0 LIVE: ci prova subito Pedro!

Altre letture consigliate

lazio juve 1 0Lazio-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Basic - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

lazio juve 1 0LIVE Lazio-Juventus 1-0 Serie A 2025/2026: Lazio Effettua Quarta Sostituzione - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

lazio juve 1 0Lazio-Juventus LIVE 1-0: decide Basic. Tudor toglie Cambiaso e inserisce Yildiz - La diretta della sfida fra Lazio e Juventus: Sarri contro Tudor. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve 1 0