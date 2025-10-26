Lazio Juve 1-0 LIVE | ci prova Conceicao dopo la respinta di Provedel ma la palla termina alta
di Andrea Bargione Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 202526. Tre punti che servono come una boccata d’ossigeno alla Juve. I bianconeri affrontano la Lazio nel big match dell’Olimpico con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca da oltre un mese (5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 gare). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve 1-0: sintesi e moviola. 35? OCCASIONE JUVENTUS! – Bianconeri vicini al gol con David, su assist di Cambiaso ma Provedel dice di no! Ma che giocata di Koopmeiners, davvero illuminante e che spacca la Lazio in due. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lazio-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Basic
Lazio-Juventus 1-0, Cambiaso ci prova: palla di poco fuori - Conceica pesca Cambiaso in area: la sua conclusione termina sull'esterno della rete 19'
Lazio-Juventus 1-0 al 9' con Basic . Fiorentina salva nel recupero: 2-2 con il Bologna - 3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.