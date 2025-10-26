Lazio Juve 1-0 LIVE | bianconeri a caccia del pareggio

Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio Juve 1-0 LIVE: bianconeri a caccia del pareggio

Gli 11 titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit$LazioJuve - X Vai su X

Lazio-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Juventus 0-0, Isaksen subito pericoloso - Chiusura ottima da parte di Gatti che spazza via allontanando il pericolo 3' - Segnala tuttojuve.com

Juventus Primavera-Lazio 1-0, le pagelle: Finocchiaro uomo partita, Radu fondamentale - I nostri voti e i giudizi ai protagonisti del match tra Juventus Primavera e Lazio. ilbianconero.com scrive

LIVE Lazio-Juventus 9', 1-0: ha segnato Basic!!! - Nel turno numero otto della Serie A 2025 2026 Lazio Juventus è uno snodo importante per tutte e due le formazioni: ecco la cronaca in diretta della sfida dello Stadio Olimpico, da non perdere! Come scrive msn.com