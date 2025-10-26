Lazio ecco il summit di Sarri con Lotito e Fabiani | definite le strategie per il mercato di gennaio

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio, fissato il vertice Sarri-società: ecco le priorità in vista del calciomercato invernale! Tutti i dettagli e le ultime Giovedì il confronto con Fabiani, venerdì quello con Lotito: è andato in scena il doppio faccia a faccia tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste. Al termine degli incontri il tecnico è apparso più sereno. Con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio ecco il summit di sarri con lotito e fabiani definite le strategie per il mercato di gennaio

© Calcionews24.com - Lazio, ecco il summit di Sarri con Lotito e Fabiani: definite le strategie per il mercato di gennaio

Altri contenuti sullo stesso argomento

lazio summit sarri lotitoLazio, ecco il summit di Sarri con la dirigenza: tracciate le linee guida per il mercato di gennaio - Tutti gli aggiornamenti Giovedì l’incontro con Fabiani, venerdì quello con Lotito: è andato finalmente in ... Si legge su lazionews24.com

lazio summit sarri lotitoLazio: i nomi per il mercato nell'incontro tra Sarri, Lotito e Fabiani - Durante il vertice tra Lotito, Fabiani e Sarri si è parlato anche del mercato di gennaio, importante per rinnovare la rosa biancoceleste. Da laziopress.it

lazio summit sarri lotitoSarri Lazio, è rottura con Lotito? Le ultimissime sul club biancoceleste dopo il vertice di Formello al quale ha preso parte anche Fabiani - Sarri Lazio, vertice con Lotito: infortuni, mercato e chiarimenti nello spogliatoio biancoceleste. Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Summit Sarri Lotito