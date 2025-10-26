Lavoro e sicurezza La sfida | Una legge per istituire i soccoritori industriali

"Presenteremo una proposta di legge per istituire la figura del soccorritore industriale". Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo alla prima edizione dei ‘Seminari di Pontedera sulla salute e sicurezza sul lavoro - dialoghi, scenari e proposte’, organizzati dalla Fondazione Gruppo Lupi Ets in occasione della Settimana Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ue. "Nel momento in cui si verifica un incidente o un evento imprevisto che richiede tempestività di azione – ha spiegato Giani – il soccorritore industriale, con la sua qualificazione e competenza, può essere molto utile, anche per prevenire un ulteriore aggravamento della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

