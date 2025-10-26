Lavoro alle persone fragili premiata La Mano

È la Cooperativa sociale La Mano la destinataria del premio “Marco Minesi-la Forza della Vita” di Famiglia Legnanese. Nella sala Giare di Villa Jucker, è stata celebrata la terza edizione del premio istituito nel 2021 in memoria, appunto, di Marco Minesi, portato via dal Covid il 19 aprile 2020. Sessantasei anni, Minesi era agente capo procuratore del Gruppo Reale Mutua e, nel 1980, aveva fondato l’agenzia che porta il suo nome. Il premio, che viene assegnato ogni due anni e che è stato istituito dalla Famiglia Legnanese e dai famigliari di Marco (dalla moglie, Claudia Capoferri e dai figli, Gianmarco e Gianpaolo), vuole essere un riconoscimento verso chi ogni giorno si impegna a sostegno della comunità e di chi sa trasformare le sfide in opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro alle persone fragili, premiata La Mano

