Ci si avvia alla conclusione dell’anno ed è tempo di bilanci sui lavori pubblici già in calendario con un occhio ai nuovi cantieri in programma per il 2026. A fare il punto è l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti. Assessore, come può riassumere il 2025 in termini di lavori pubblici? "Questo è stato il nostro primo anno, in primavera abbiamo approvato il nostro primo bilancio e le prime risorse legate al bilancio 2025 sono arrivate a luglio. Quindi in questo periodo abbiamo portato avanti i progetti già iniziati, contribuendo a migliorarli e implementarli, penso al lungomare di Pinarella-Tagliata e alle modifiche legate alla pavimentazione a raso e al colore chiaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori pubblici, investiti 6 milioni: "Tengo molto all’asilo di Montaletto"