Lavori Piazza Risorgimento Pd | Strettoia ingresso licei mette a rischio studenti | si intervenga subito

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico esprime forte preoccupazione per la situazione venutasi a creare in seguito ai lavori in corso in Piazza Risorgimento. In particolare, lo spostamento della recinzione del cantiere di Piazza Risorgimento ha creato una strettoia che non permette il passaggio, né il parcheggio di autovetture ed ha ridotto in modo considerevole lo spazio di accesso e uscita degli studenti, dinanzi al portone d’ ingresso al Liceo Classico “P. Giannone”. Così in una nota stampa i consiglieri comunali del Pd di Benevento Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio e Francesco Farese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori Piazza Risorgimento, Pd: “Strettoia ingresso licei mette a rischio studenti: si intervenga subito”

