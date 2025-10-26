Lavori notturni alla rete tranviaria di Porta Maggiore Segnalini | Sarà più sicura

Cantieri (notturni) in arrivo in piazza di Porta Maggiore e piazzale Labicano. Dalla notte di lunedì 27 ottobre a sabato 1° novembre, dalle 21 alle 4:30, si svolgeranno i lavori di rifacimento della pavimentazione della sede tranviaria e ferroviaria leggera nell’area di piazza di Porta Maggiore e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mobilità: stanotte chiusa la sopraelevata in direzione levante. Domani notte in direzione ponente Lavori notturni per la manutenzione del sistema di rilevamento velocità. Pianifica percorsi alternativi per evitare code e disagi! Leggi tutti i dettagli e scopri come - facebook.com Vai su Facebook

Tangenziale, dal 20 ottobre partono i lavori notturni https://ift.tt/85R39D2 - X Vai su X

Lavori (notturni) alla rete tranviaria di Porta Maggiore, Segnalini: "Sarà più sicura" - L'assessora: "Interveniamo per garantire una pavimentazione sicura e regolare, migliorando le condizioni di esercizio dei tram e la sicurezza di chi circola in un’area tra le più trafficate della citt ... Riporta romatoday.it

Due mesi senza tram a Roma per i lavori sulla tangenziale est - Tra ottobre e novembre, a Roma si fermerà l’intera rete tranviaria per i lavori che Anas dovrà svolgere sulla sopraelevata della ... romatoday.it scrive

Lavori sulla tangenziale, due mesi senza tram: «Stop alla linea elettrica» - Lo zuccherino è, a mezzanotte e mezza della notte fra il 5 e il 6 agosto, l’arrivo, alla stazione Ostiense, del secondo treno Hitachi, che, prima o poi, prenderà servizio sulla linea B della metro. Segnala ilmessaggero.it