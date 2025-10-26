Lavori al ponte dell’Uccellino | chiusura al traffico per asfaltatura del nuovo collegamento
Nella mattinata di martedì 28 ottobre, la circolazione sul ponte dell’Uccellino, che collega Modena e Soliera attraversando il fiume Secchia, sarà temporaneamente sospesa dalle ore 9 alle 12 per consentire lavori di asfaltatura sull’asse viario di collegamento del nuovo ponte in costruzione su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
