Lavori al ponte dell’Uccellino | chiusura al traffico per asfaltatura del nuovo collegamento

Modenatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 28 ottobre, la circolazione sul ponte dellUccellino, che collega Modena e Soliera attraversando il fiume Secchia, sarà temporaneamente sospesa dalle ore 9 alle 12 per consentire lavori di asfaltatura sull’asse viario di collegamento del nuovo ponte in costruzione su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

