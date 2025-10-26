Lavori abusivi anche al Caos Sovrintendenza e Comune | 90 giorni per demolire e ripristinare

Lavori abusivi anche al Caos, area di notevole interesse pubblico. Dopo il sopralluogo congiunto eseguito dai funzionari della Sovrintendenza ai Beni culturali e da tecnici del servizio Vigilanza edilizia di palazzo dei Giganti, è arrivata l'ingiunzione alla demolizione e ripristino dei luoghi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

