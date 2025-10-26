L’Avo ‘chiama’ gli studenti | Venite in missione con noi
Il cuore civico di Reggio, la sala Tricolore, ha ospitato l’evento celebrativo per la 17esima Giornata nazionale Avo (Associazione volontari ospedalieri), con la responsabile Marisa Monticelli, e interamente dedicata al valore cruciale del volontariato, del suo impatto concreto nel nostro sistema di welfare, e delle relazioni che curano. L’occasione, che celebra 41 anni di attività dell’associazione nella città, ha visto la partecipazione del sindaco Marco Massari e dei rappresentanti del settore sanitario (Lombardi e Lacerenza della Rianimazione Irccs) e del sociale (Giulia Notari di Asp). Fulcro della giornata è stata la presentazione del progetto ‘ Volontari insieme A VOi ’, un’iniziativa che mira a trasmettere i valori del volontariato e dell’empatia alle nuove generazioni, coinvolgendo attivamente le scuole dell’infanzia e primarie, con già 3851 alunni coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Si chiama "Camplus": è la nuova residenza per studenti universitari inaugurata a Padova. Meno di un anno per tirare su il palazzo che rispetta i crismi della sostenibilità ambientale ed energetica con materiali innovativi.
Alfieri del lavoro, c'è anche un giovane calabrese tra i 25 migliori studenti d'Italia che oggi saranno premiati dal presidente Mattarella. Si chiama Alfredo Caccamo ed è di Reggio Calabria.