Inter News 24 Lautaro Martinez Conte, tutti i dettagli sul litigio avvenuto in campo tra il capitano dell’Inter e l’allenatore dei partenopei. Nel maggio del 2021, l’ Inter di Antonio Conte e Lautaro Martínez festeggiava lo scudetto, con il tecnico che riportava il titolo dopo 10 anni di dominio juventino. Tuttavia, il cammino verso quel successo non fu sempre sereno. Un episodio emblematico di quella stagione fu lo scontro tra Conte e Lautaro Martínez, un episodio che, sebbene sfociato in tensioni, ha poi trovato una forma di risoluzione inaspettata. Tutto ebbe inizio durante una partita contro la Roma, quando il tecnico decise di sostituire Lautaro, una mossa che il capitano argentino non prese affatto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez Conte, quando ebbe inizio il dissidio tra il capitano nerazzurro ed il tecnico del Napoli – VIDEO