Lautaro Martínez Conte | le origini del dissidio tra il capitano nerazzurro e l’attuale tecnico del Napoli

Lautaro Martínez–Conte: dalle origini del contrasto al nuovo scontro tra il capitano nerazzurro e il tecnico del Napoli Maggio 2021. L’Inter di Antonio Conte e Lautaro Martínez festeggia uno scudetto atteso dieci anni, spezzando il lungo dominio juventino. Un trionfo che però non fu privo di scosse interne, perché il cammino verso il titolo fu . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lautaro Martínez Conte: le origini del dissidio tra il capitano nerazzurro e l’attuale tecnico del Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

Antonio Conte e Lautaro Martinez, una lunga storia d'amore. #conte #lautaro #napoliinter - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro: "Che ridere il ring con Conte. Inzaghi la nostra mente, Chivu ci sta aiutando molto" - Nel corso della lunga intervista concessa a France Football, Lautaro Martinez ha parlato anche dei suoi allenatori Conte, Inzaghi e adesso Chivu. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro - Perché la lite post sostituzione, le parole dure con Kevin de Bruyne non sono un inedito per l'allenatore salentino ora al Napoli. Da tuttomercatoweb.com

Lautaro: 'Barcellona interessato? Sto bene all'Inter, ho parlato con Conte e...' - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a Fox Sport Radio, commentando i rumors sul Barcellona e l'arrivo di Conte in nerazzurro: "Non ho parlato con il mio agente dell'interesse del Barcellona ... Riporta calciomercato.com