Lautaro Martinez che cosa è successo in campo con l’ex allenatore Antonio Conte nel corso della sfida tra Inter e Napoli

di Dario Bartolucci Lautaro Martinez, tutti i dettagli su quanto avvenuto sul rettangolo di gioco con l’allenatore dei partenopei: parole pesanti e vecchie ruggini. Ancora una volta, l’atmosfera si è fatta tesa tra Antonio Conte e Lautaro Martínez. La scena si è ripetuta durante Napoli Inter, ma stavolta con toni decisamente diversi. Dopo un episodio goliardico a Appiano Gentile, dove l’ex compagno di squadra Romelu Lukaku aveva fatto da arbitro per sedare le scintille tra i due, questa volta è stato tutto più serio e lontano dai riflettori. Le mani non sono state più usate per fare pace, ma per lanciare messaggi e provocazioni a distanza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, che cosa è successo in campo con l’ex allenatore Antonio Conte nel corso della sfida tra Inter e Napoli

