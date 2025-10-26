L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon e il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi Cattleya Nicola Claudio Rai Cinema Rita Rusi? e l’americana McKenna Marshall hanno ricevuto il premio Capri 30th Award
A celebrare i trent'anni della kermesse al galà al Palazzo delle Esposizioni a Roma insieme al sindaco di Capri Paolo Falco, ai presidenti del festival Tony Petruzzi e Tony Renis e al produttore Pascal Vicedomini, una folta schiera di vip L'attrice spagnola Karla Sofia Gascon
Karla Sofia Gascón si sfoga sull’Oscar mancato: “Nessuno voleva una trans come esempio di coraggio” - La star spagnola di ‘Emilia Peréz’ a Venezia riceve il premio Kineo come miglior attrice internazionale. Lo riporta quotidiano.net
Karla Sofia Gascon: Netflix esclude l’attrice trans dagli Oscar/ La bufera per i tweet razzisti e islamofobi - Netflix ha escluso l'attrice spagnola trans Karla Sofia Gascon dagli Oscar di marzo a causa di alcuni tweet controversi pubblicati in passato Si preannunciano – ancor prima di iniziare – piuttosto ... Da ilsussidiario.net
Karla Sofía Gascón: «La mia paura più grande? L’essere umano. Purtroppo in questo mondo tutto si può comprare» - Impegnata come giurata nella seconda edizione del “West London Film Festival”, a Londra dal 10 al 12 ottobre prossimi, e sul set a Roma per le riprese di “Scuola di seduzione”, la nuova commedia di ... Come scrive leggo.it