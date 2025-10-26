A celebrare i trent’anni della kermesse al galà al Palazzo delle Esposizioni a Roma insieme al sindaco di Capri Paolo Falco, ai presidenti del festival Tony Petruzzi e Tony Renis e al produttore Pascal Vicedomini, una folta schiera di vip L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon (nella foto con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon e il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusi? e l’americana McKenna Marshall hanno ricevuto il premio “Capri 30th Award”