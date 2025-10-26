Latitante croato scappa nei campi durante un controllo | arrestato dopo la caccia all' uomo dei carabinieri

Prima è scappato nei campi nel corso di un posto di blocco dei carabinieri a Fidenza, poi è stato intercettato, dopo alcuni giorni, a Voghera, in provincia di Pavia ed arrestato. Un latitante 40enne croato è stato assicurato alla giustizia ed ora si trova in carcere.Nei giorni scorsi, i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it