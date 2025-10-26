Latina minacce e intimidazioni ad un ex dipendente comunale
Latina, 26 ottobre 2025- La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, nei confronti di un ex dipendente del Comune di Bassiano, indiziato del reato di atti persecutori ai danni dell’attuale primo cittadino. Le indagini, condotte dalla DIGOS della Questura di Latina, sono scaturite da una querela formalizzata dal Sindaco in carica, che ha riferito di essere stato oggetto, nel tempo, di una serie di comportamenti minacciosi e persecutori da parte dell’ex dipendente comunale, tali da generare un perdurante stato di ansia e timore per sé e per i propri familiari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In Primo Piano: Stop allo stalker del Sindaco: Provvedimento di divieto di avvicinamento per l'ex dipendente comunale contro Giovan Battista Onori, Sindaco di Bassiano. Le minacce, le ingiurie e la genesi dell'astio.
