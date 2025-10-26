Latina incendio in un appartamento a Sermoneta | trovata bottiglia incendiaria
(Adnkronos) – È di origine dolosa l'incendio che ha devastato, nella notte del 24 ottobre, un appartamento al piano terra di una palazzina di Sermoneta in provincia di Latina. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato i resti di una bottiglia con del liquido infiammabile, che era stata lanciata nell’immobile. Sono in corso accertamenti per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai giorni dell’incendio RIDA Ambiente di Aprilia al pressing su Regione e Comune di Latina. Le mani sul business dei rifiuti pontini da conferire illecitamente alla Refecta (impianto TM) LATINA - La richiesta di misura cautelare depositata dalla Procura della - facebook.com Vai su Facebook
Appartamento distrutto dalle fiamme: i Carabinieri indagano su un incendio doloso - Le indagini dei militari della Stazione di Sermoneta puntano a identificare chi ha lanciato il contenitore incendiario all’interno dell’immobile ... Scrive latinaoggi.eu
Molotov contro una casa a Sermoneta, famiglia salva per miracolo - Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno avrebbe sfondato una finestra e lanciato una molotov all’interno dell’abitazione. Secondo rainews.it
Latina, a fuoco casa di una donna minacciata dall'ex. Il figlio di lei salvo per miracolo: «Deve essere uccisa per avere più attenzione?» - Un incendio ha distrutto l'appartamento di una donna che vive in una struttura protetta dopo le minacce di morte ricevute dal suo ex. Da ilmessaggero.it