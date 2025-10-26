Latina incendio in un appartamento a Sermoneta | trovata bottiglia incendiaria

(Adnkronos) – È di origine dolosa l'incendio che ha devastato, nella notte del 24 ottobre, un appartamento al piano terra di una palazzina di Sermoneta in provincia di Latina. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato i resti di una bottiglia con del liquido infiammabile, che era stata lanciata nell’immobile. Sono in corso accertamenti per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com